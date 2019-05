Oggi a Roma presso il Tribunale Federale Nazionale c'è l'udienza del Palermo, accusato dalla Procura Figc di illeciti amministrativi nei bilanci dal 2014 al 2017 per ottenere l'iscrizione ai campionati. Il procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha chiesto la retrocessione all'ultimo posto nella classifica della Serie B.



La Procura della Figc ha chiesto l'inibizione per cinque anni con richiesta di preclusione all'ex patron rosanero Maurizio Zamparini, per i presunti illeciti amministrativi riguardanti le stagioni 2014-17. Chiesta inoltre la stessa sanzione per Anastasio Morosi, all'epoca dei fatti presidente del Collegio sindacale, e due anni di inibizione per Giovanni Giammarva, all'epoca presidente del Consiglio di Amministrazione del club rosanero.



I legali del club rosanero chiederanno prima l'inammissibilità del deferimento per un presunto difetto di giurisdizione e poi la sospensione del deferimento, in attesa che venga definito il processo penale a carico di Zamparini al via il 2 luglio. Il Palermo (da poco passato nelle mani di Arkus Network) richiamerà il precedente del Milan, riammesso alle coppe europee dal Tas grazie al progetto ritenuto solido e credibile della nuova proprietà Elliott.



A difendere i rosanero ci sono il pool di avvocati composto da Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera, Gaetano Terracchio e Antonino Gattuso. Presente al processo la nuova proprietà del club rosanero con Walter Tuttolomondo del cda rosanero: "Per usare un termine calcistico non azzardiamo pronostici, oggi siamo qui solo per supportare il collegio difensivo in rappresentanza di Arkus Network e del Palermo Calcio. Auspichiamo in un giudizio equilibrato, sereno e corretto", ha riferito all'ingresso in tribunale.