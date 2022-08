Dario Saric è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Palermo.



Il club rosanero avrebbe infatti trovato l'intesa con l'Ascoli per il trasferimento a titolo definitivo in Sicilia del 25enne centrocampista bosniaco nato in Italia. L'operazione dovrebbe concludersi già nelle prossime ore.



Lo riferisce Tag24.it