Il Palermo, in difesa del primato in Serie B dagli assalti del Brescia, scende in campo ad Ascoli. I rosanero sono passati in vantaggio al 26esimo, con un autogol di Perucchini: pressato, il portiere dei bianconeri sbaglia il controllo coi piedi per eludere l'avversario, trascinandosi così il pallone nella sua porta.