Matteo Brunori e il Palermo ricominciano da dove avevano finito. L'attaccante italo-brasiliano segnando, i rosaneri vincendo il primo impegno ufficiale della nuova stagione.Davanti ad oltre 13 mila spettatori, i siciliani allenati dal tecnico della Primavera Stefano Di Benedetto hanno infatti battuto 3-2 la Reggiana nel turno preliminare di Coppa Italia. A piegare la resistenza degli emiliani un tris di Brunori, che dopo le 30 reti messe a segno nella passata stagione dimostra di non volersi fermare.L'ex Juve sblocca il risultato dopo appena tre minuti, intercettando in area un cross dalla destra di Valente. Azione che si ripete in fotocopia e con il medesimo copione poco prima del riposo: l'esterno rifinisce, la punta finalizza.La Reggiana riapre però l'incontro ad inizio ripresa con il rigore conquistato da Pellegrini e trasformato da Rosafio. All'80 la massima punizione viene concessa anche al Palermo e ancora una volta Brunori non manca il bersaglio. Il gol nel finale di D'Angelo regala un po' di pathos alle ultime batture di una gara che comunque i rosanero conducono in porto guadagnandosi la sfida con il Torino. L'appuntamento con i granata è per sabato prossimo in Piemonte, in un'altra gara secca.TABELLINO:PALERMO-REGGIANA 3-2 (2-0)RETI: 3' pt, 36' pt e 35' st Brunori (P); 12' st rig. Rosafio (R), 42' st D'Angelo (R)PALERMO (4-2-3-1): Pigliaccelli; Buttaro, Lancini (20' pt Doda), Marconi, Crivello; De Rose, Broh; Valente (49'' st Damiani), Fella (21' st Soleri), Floriano (1' st Silipo); Brunori. A disp.: Massolo, Pierozzi, Nedelcearu, Peretti, Elia, Stoppa. All. Di Benedetto.REGGIANA (3-4-3): Turk; Rossi, Rozzio, Rosafio (27' st Sciaudone), Pellegrini, Sorrentino (18' st Varela), Luciani, Libutti (8' st Guglielmotti), Cauz (8' st Laezza), Contessa, Muroni (18' st D’Angelo). A disp.: Voltolini, Venturi, Orsi, Zamparo, Chiesa. All. Diana.ARBITRO: Rutella di Enna (Del Giovane-Yoshikawa).AMMONITI:Rosafio, Sorrentino, Laezza, Soleri.