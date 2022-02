Matteo Brunori sta vivendo una stagione esaltante, probabilmente quella della definitiva maturazione. Il forte attaccante sta trovando la via della rete con il Palermo con una continuità impressionante: 14 in stagione, 8 nelle ultime 5 partite. Da inizio anno sono 7 le marcature come Immobile della Lazio: nessuno in Italia ha fatto meglio di loro 2.