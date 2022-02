Se c’è un giocatore del Palermo a cui la cura Baldini ha fatto bene, questo è sicuramente Matteo Brunori. In realtà il centravanti italo-brasiliano sta facendo grandi cose sin dall'inizio di questa stagione ma il gioco offensivo del nuovo allenatore ne hanno esaltato doti tecniche e fisiche di primissimo livello. E proprio l'ex tecnico della Carrarese ha parlato di caratteristiche, quelle del numero 9, da serie A. Nella sua miglior stagione disputata in Serie C con la maglia dell'Arezzo, nella stagione 2019-2020, Brunori ha realizzato tredici gol nel corso della regular season, oltre le quattro reti realizzate durante i playoff. Esattamente la quota raggiunta in questa stagione con il gol al Foggia del turno infrasettimanale. Ora andrà a caccia di nuovi record cercando di trascinare il Palermo verso i play-off. Sorride la Juventus che è proprietaria del cartellino: il valore sul mercato di Brunori si è triplicato.