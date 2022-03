Matteo Brunori sta scrivendo la storia del Palermo con il record del maggior numero di gol segnati in una stagione e alla prima stagione in rosanero. Ma l’attaccante italo-brasiliano non si accontenta e vuole di più: contro la Paganese è arrivato il gol numero 19 in campionato e il numero 12 in questo 2022. Nessuno ha fatto meglio di lui in Italia.