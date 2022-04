Semplicemente fantastico. Matteo Brunori sta facendo sognare il popolo rosanero del Palermo. Anche ieri l’attaccante ha messo a segno una doppietta d’autore contro il Picerno che lo porta a quota 23 gol in campionato. In anticipo sul primo palo, da fuori area, di destro o di sinistro: Matteo segna in ogni modo. Nessuno come lui in Europa in questo 2022: 16 gol, più di Lewandowski e Benzema. E la Juve, detentrice del cartellino, gongola in vista del prossimo mercato estivo.