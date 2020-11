21 aprile 2013 – 9 novembre 2020., tanto ci è voluto prima di poter tornare a vivere la trepidante attesa che solo un derby come quello di Sicilia sa regalar. Le due squadre si affronteranno nel match di cartello per la Serie C, in programma il prossimo lunedì sera, ore 21.00, presso lo Stadio Comunale Renzo Barbera di Palermo.I precedenti:Palermo – Catania è senza dubbio uno dei derby calcistici più sentiti e tesi d’Italia. Una partita capace di regalare negli anni non solo splendide pagine sportive ma, purtroppo, anche orribili fatti di cronaca passati alla storia.Bisogna tornare indietro, a un Palermo 5 Catania 0 del 2003/2004, per trovare un incontro disputato nella serie cadetta, e addirittura alla stagione 2000/2001 per l’ultimo derby giocato in Lega Pro, terminato con il risultato di 1-1. Quello di lunedì sarà l’85° derby di Sicilia, ad oggi lo storico dei risultati vede prevalere il pareggio ra le due compagini (ben 39), contro le 25 vittorie del Palermo, 20 invece quelle del Catania. Non male anche il dato relativo ai gol segnati, in “sole” 84 partite i rosanero hanno timbrato il cartellino ben 97 volte contro le 89 degli etnei. Gara dunque che promette di essere ricca di emozioni.. I risultati dei match comunque non sorridono alla squadra allenata da Mister Boscaglia, capace di collezionare solo due pareggi fin qui (di cui uno a sorpresa contro la più quotata Ternana) e ben tre sconfitte. Palermo dunque in cerca della prima vittoria stagionale in Serie C.. Il Catania ha avuto comunque una partenza opposta a quella dei cugini: esordio stagionale terminato 1-1 contro la Paganese e poi tre vittorie di fila per 1-0, dando prova di una grande solidità difensiva che però è venuta a mancare nelle ultime due partite di campionato. Sono state 7 infatti le reti subite nelle ultime due partite di campionato contro Bari e Ternana. Entrambe le squadre sono quindi in cerca di riscatto, il derby è la gara che può fare da spartiacque ad un’intera stagione.Sette anni, sei mesi e sedici giorni dopo l’ultima volta, possiamo far partire ufficialmente il countdown per Palermo – Catania: