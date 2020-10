La giornata appena conclusa di Serie C ha un solo grande e indiscusso protagonista:. Già, perché i pugliesi erano impegnati in una sfida dal fascino Amarcord contro il Catania, a sua volta in discreta ripresa dopo diverse stagioni complicate., che si sono date battaglia offrendo uno spettacolo divertente ed appassionante., che dopo l'iniziale svantaggio hanno visto la squadra rispondere alla grandissima sul campo. Prima la rete del pareggio di Di Cesare negli ultimi minuti del primo tempo, poi l'autorete di Claiton e gol di Montalto che hanno chiuso la partita. A cinque dalla fine, poi, è arrivato anche il poker di Citro,. Un entusiasmo, quello dei pugliesi, che dovrà essere incanalato nei giusti binari in vista del proseguo della stagione, che si preannuncia tutt'altro che facile., che continua a tenere la testa della classifica con risultati eccellenti. Il Bari, però, è stato costruito per vincere e non può esimersi dal compito di centrare la promozione:Giornata complicata per tutte le big, che si fermano in blocco.. Ne approfitta la, che vince sul campo della Lucchese e, con una partita da recuperare, si porta a -4 dal primo posto della Pro Vercelli. Ritrova il successo anche, che dopo un avvio choc di stagione porta a casa tre punti contro un avversario complicato come il Pontedera e si rilancia in classifica.. Vincono anche, che approfittano del pareggio della Triestina per accorciare ulteriormente una classifica già cortissima. Le prime tredici squadre, infatti, sono racchiuse in appena quattro punti, con le prime sette tutte appaiate tra i tredici e i quattordici punti. Il Girone B si conferma quindi il più combattuto ed equilibrato dell'intera Serie C, con. Percorso fin qui nettissimo per la capolista, che non ha ancora perso una partita con quattro vittorie e tre pareggi nelle prime sette giornate. Vincono anche Teramo e Avellino,