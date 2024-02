Palermo, come buttare al vento le ambizioni di Serie A: il pareggio con la Cremonese per i tifosi è una sconfitta!

Alberto Giambruno

Sconforto, più totale. Adesso Corini non serve più, secondo la maggior parte della tifoseria: "Ma come si fa, si possono far recuperare due gol in un minuto? Non è una squadra che merita la promozione!" è il sunto dei commenti che impazzano, in queste ore, sui social a tinte rosanero. Fatevi un rapido giro sul web e ve ne renderete conto da soli.



Quello che preoccupa, andando ad analizzare il campionato sinora disputato dai rosanero, è quel che accade negli scontri diretti: la squadra di Corini passa si in vantaggio, il più delle volte, ma poi torna indietro e rischia di subire e perderla. E' successo a Parma, è successo a Cremona, è successo a Como... pareggi che hanno il sapore della beffa, sei punti persi per strada che avrebbero dato altro senso ad una classifica comunque soddisfacente, ci mancherebbe. Però così si rischia di buttare tutto all'aria.



Adesso la partita interna infrasettimanale contro la Ternana ha all'interno diverse insidie: sarà interessante, intanto, capire la risposta del pubblico. Manca il richiamo della grande avversaria, ci sarà il pienone tra gli spalti? Un altro passo falso potrebbe far vacillare le buone risposte delle ultime settimane, al contrario un salto in avanti farebbe dimenticare definitivamente Cremona. Forse.