Il nuovo tecnico del, Eugenio, si è presentato in conferenza stampa: "Quella di oggi la considero la mia possibilità di giocarmela col. Ho accettato questo progetto per dare stabilità e mantenere la categoria"."Un pensiero va subito al mio vecchio presidente Zamparini. Avevamo reciproca stima, nonostante qualche vicissitudine, ma grazie a lui sono venuto a Palermo dove ho vissuto grandi stagioni. Un altro pensiero, invece, va a, che mi ha allenato qui anni fa. Voglio fare i complimenti a lui e al suo staff, che hanno accompagnato la risalita del Palermo. Per concludere ringrazio il City Group: sono orgoglioso di essere stato scelto, anche perché non è stata una scelta dettata dall’emotività. Loro hanno fatto le loro riflessioni, io le mie: ho accettato questo progetto per dare stabilità e mantenere la categoria"."Quando arrivai avevo esperienza anche in Serie A: dovevo salvare la squadra che veniva da tante sconfitte di fila, ma in quel percorso di due mesi ho capito che non c’era possibilità.Sentivo che non era il momento giusto di giocarmi la carta col Palermo. Ecco perché quella di oggi la considero la mia possibilità di giocarmela col Palermo, un po’ come ha fatto Baldini"."Oggi sono già in contatto com Rinaudo e Zavagno. Prima del mio arrivo a Palermo, ho fatto una call con Gigliani. Ieri invece ho conosciuto Marwood, abbiamo parlato su come vogliamo migliorare la squadra. Si sta creando un bel gruppo di lavoro"."Ho già parlato con Rinaudo, ho capito che c’è grande condivisione sul modo di vedere il calcio. C’è la volontà di aggiungere acquisti che conoscano il campionato. Io voglio soltanto giocatori che alzino il livello della squadra".