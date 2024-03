Palermo, Corini sbotta in conferenza stampa! La Serie A è appesa ad un filo (ma anche la sua panchina)

Alberto Giambruno

"A volte è difficile, qualsiasi cosa dica si ironizza. Quando ti alzi e lavori (riferito ad una giornalista, ndr) lavori o no? Io vado in campo, con i miei giocatori. Il lavoro è continuo, non è che uno dice una cosa quel giorno, quella cosa lì rimane fissa nella memoria. Si sbaglia, si fanno errori. Che cosa dobbiamo fare? Cerchiamo di dare valore a quello che dico, altrimenti si costruiscono cose che non hanno senso. Mi sembra di parlare chiaro e in italiano". Questo uno stralcio della conferenza stampa tenuta nelle scorse ore da Eugenio Corini, a poche ore dalla sfida di Lecco che assume dei contorni più delicati che mai.



A dirlo è la classifica, a dirlo (senza neanche troppo tra le righe) è proprio il tecnico rosanero, che ha voluto ribadire l'importanza del lavoro settimanale e del suo 'percorso' ormai sulla bocca di tutti, tra tifoseria ed addetti ai lavori. Senza nulla togliere ai dettami tecnico-tattici che il buon Eugenio da Brescia dispensa ogni settimana, però, è doveroso sottolineare quanto a contare, in fondo, siano i numeri. Spietatamente, si, solo i numeri. Che raccontano di una evidente involuzione dei suoi, sconfitti nelle ultime due partite (se vogliamo tre, visto il pari di Cremona, in vantaggio di due reti e di un uomo, è un po' come una sconfitta) e in calo di rendimento.



Una squadra che ambisce alla promozione non può subire nove reti in tre partite. Così come non è ammissibile perdere otto gare sulle ventotto disputate, quasi un terzo: solo il Brescia ha fatto peggio, tra quelle momentaneamente in corsa per gli spareggi di fine stagione. Sarà necessaria una svolta, vera. Un Lecco ultimo in classifica e in disperata ricerca di punti salvezza sarà banco di prova assai probante, per le ambizioni della squadra e per il proprio allenatore: un altro passo falso potrebbe minare la sua permanenza. Forse.