. E magari sarà stato penalizzato proprio per il fatto di essere così “skilled”, dato che èNel Palermo made in UK non ci sarò posto per lui.La notizia è stata appresa due giorni fa, e comunicata in modo inusuale: l'account Instagram di Global Futures Sports, di fresca inaugurazione ( QUI ). Esso ospita soltanto tre post. E l'ultimo in ordine di tempo, datato 8 dicembre,. In apertura del testo viene precisato un dettaglio che fin lì non era stato messo in chiaro: Platt ha partecipato alla missione palermitana della scorsa settimana soltanto nella veste di “advisor del team”.Tant'è che, poco sotto, viene precisato quanto segue: “Il lavoro che avevamo conferito a David Platt è completato, e David non sarà coinvolto nella prossima fase, ringraziamo David per il suo contributo”.Comunque sia, questa versione ex post sul ruolo di Platt nella missione stride parecchio con le definizioni che ne erano state date prima e durante. Perché l'ex centrocampista di Bari, Juventus e Sampdoria era stato presentato in modo diverso. Si era parlato di un profilo da consulente tecnico nel futuro organigramma della società rosanero.del prossimo futuro, ma così dicendo dava per scontato che un futuro ci fosse. E invece, durante un sabato festivo in Italia, ne è stato ufficializzato l'addio.Indiscrezioni che abbiamo raccolto nelle scorse ore indirizzano verso la seconda ipotesi. Probabile che, visto da vicino, il progetto non lo abbia convinto. Meglio tirarsene fuori in tempo.fra le quali la principale è lo sforzo dinel Palermo gestito da GFSE. Ma sulle prime c'è stata una certa perplessità sul comunicato stesso, e sul canale scelto per diffonderlo. Qualcuno avanza pure l'ipotesi che si tratti di un fake. Ma la presenza di un link in fondo al post allontana questa ipotesi. Esso rimanda al sito di Global Futures Sports (GFS QUI ), anch'esso inaugurato da pochissimo e con una denominazione abbreviata rispetto alla formula GFSE.ma datato 9 dicembre. Per il resto, vi si trova soltanto le aree in cui GFS opera, e QUI ).Richardson e Sheehan erano presenti a Palermo.che dei tre è quello col profilo di maggiore interesse.Ha fatto parte della mitica Crazy Gang del Wimbledon, negli Anni Novanta. E questo dettaglio viene molto enfatizzato nel curriculum personale.Ma è stato abile nel cominciare a tessere, durante la carriera da calciatore, una rete di relazioni che gli è tornata utile dopo il ritiro dall'attività agonistica.sia come presentatore televisivo in BBC1 che come attore di fiction. Nel mondo dello spettacolopresentatrice televisiva. In seguito Castledine sii afferma nel campo delle agenzie che lavorano nel segmento Sports & Entertainment. Nel 2012 entra a far parte dell'agenzia, e stando a quanto si legge nel profilo personale Linkedin tale incarico è ancora in essere ( qui ). Inoltre, nella sua pagina di Wikipedia si fa cenno all'incarico di direttore della divisione sportiva in YM&U Group, l'agenzia diretta da James Grant (). Ma il link che da Wikipedia rimanda alla relativa pagina risulta rimosso.(5...) e esca dalla composizione proprietaria. Inoltre, egli risulta “resigned” (dimesso) dal 24 settembre 2018 (). Da due mesi e mezzo, ufficialmente, non ha più alcun ruolo in GFSE. Ma allora cosa ci fa in GFS?Così come proveremo a scoprire il senso di un progetto, quella del Palermo inglese, che ancora sfugge.@pippoevai