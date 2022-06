La vittoria di misura ottenuta contro il Padova in un Barbera tutto esaurito ha certificato il ritorno in Serie B del Palermo a tre anni dal fallimento. La formazione allenata da Silvio Baldini, subentrato in corso d’opera, ha inserito le marce alte nella seconda parte della stagione, disputando un playoff pressoché perfetto, valso poi la promozione. Centrato questo primo obiettivo la dirigenza rosanero non ha intenzione di fermarsi e punta all’obiettivo grosso: la Serie A. Secondo gli esperti, il ritorno tra i “grandi” già alla fine della prossima stagione, dopo l’ultima esperienza del 2016-17, vale 25 volte la posta. Fermarsi alla Serie A non è però il fine della società siciliana che cercherà anche una nuova esperienza in Europa. Una qualificazione tra Europa League e Conference entro il 2025, riporta Agipronews, si gioca a 75 mentre è fissata a 200 la prima storica partecipazione alla Champions League. Più difficile, invece, a quota 400 uno scudetto che tornerebbe in un’isola per la prima volta dal 1974 quando a trionfare fu il Cagliari di Gigi Riva, ma sognare, per i tifosi rosanero, è lecito.