Palermo fabbrica del gol, ma l'attacco fatica: dietro a Brunori il vuoto

Claudio D'Amato

Tutto si può dire, ma non che il Palermo non faccia gol. Lo dimostra la capacità realizzativa dei rosanero di andare a segno con gran parte dei suoi calciatori, rendendo la squadra di Eugenio Corini in seconda posizione nella speciale classifica soltanto alle spalle del Pisa. A far notizia, però, è la difficoltà degli attaccanti: togliendo Brunori, infatti, i compagni di reparto stentano.



A far la propria parte, quando c'è da gonfiare la rete, in casa siciliana sono anche difensori e centrocampisti: ben 16 gli elementi della rosa ad aver timbrato il tabellino marcatori fin qui, collocando il Palermo dietro alla 'banda' Aquilani per distribuzione dei gol.



FESTA DEL GOL - Partiamo dalla retroguardia, dove si registrano i 2 centri ciascuno collezionati da Ceccaroni, Lucioni e Nedelcearu e le singole gioie di Graves e Lund. In mediana, invece, a punire gli avversari sono stati Segre (7 volte), Ranocchia e Stulac (4), Aurelio, Coulibaly ed Henderson (una a testa). Infine il reparto offensivo, coi 12 sigilli di Brunori a cui si uniscono i 5 di Di Francesco, i 4 di Soleri, i 3 di Mancuso ed i 2 di Roberto Insigne.



TERZO ATTACCO DELLA B - Tanti giocatori a segno e tanti gol stagionali, che ergono il Palermo a terzo miglior attacco del campionato con 52 reti all'attivo: davanti ai rosanero, il Parma a 57 e il Venezia a 56.



PUNTE... SPUNTATE - Scorrendo le statistiche, però, non può lasciar indifferente il bottino individuale di ciascun attaccante della rosa: dietro a bomber Brunori il più profilico è come detto Di Francesco che ha segnato meno della metà del compagno, mentre il trio Insigne-Mancuso-Soleri insieme non raggiunge l'intero score del capitano.



DI MARIANO A SECCO DA UN ANNO - A far rumore è inoltre lo zero, alla voce gol fatti, di Francesco Di Mariano: titolarissimo per Corini e miglior assist man del Palermo con 6 passaggi decisivi, all'ex Venezia (vittima, è bene ricordarlo, anche di guai fisici) la rete manca da oltre 12 mesi: l'ultima l'11 marzo 2023, nel 3-3 in casa del Cittadella.



"Ho sempre fatto 5 o 6 reti all'anno - ha ricordato di recente al Corriere dello Sport - poi ci sono stagioni in cui le cose vanno meno bene. Ma non è una cosa che mi fa stare male, nel mio ruolo bado ad altri aspetti, valuto l’aiuto o l’equilibrio che posso dare alla squadra, spesso cerco la giocata giusta per creare superiorità numerica".



"Vengo da un anno e mezzo particolare, nella scorsa stagione ho giocato 4 mesi col menisco lesionato, poi ho deciso di operarmi e quest’anno mi sono portato dietro un po’ di scorie e di infortuni muscolari, superate solo adesso. E’ vero che nella mia carriera il gol è stato un piccolo limite, ma sono un attaccante generoso e a volte arrivo poco lucido davanti la porta. Ma la stagione ha ancora molto da dire, spero di arrivare a fine anno con qualche gol, magari utile a ottenere, insieme ai compagni, la vittoria cui tutti teniamo".