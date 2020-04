Grigliata sui tetti: gente in fuga nel rione sperone a Palermo dopo l’arrivo della polizia



Festeggiavano la Pasqua violando le restrizioni imposte dal governo per limitare il contagio

La voglia di una grigliata di carne per le festività pasquali è più forte dei divieti pic.twitter.com/Qu9N36z635 — Salvo Sottile (@salvosottile) April 13, 2020

Non è stata unacome le altre per tutta l'Italia e non lo è stato in particolare adove nel rione Speroneviolando quindi le regole sulla quarantena e le restrizioni imposte dal governo per l'emergenza coronavirus.Il gruppo è stato però smascherato grazie al controllo aereo della Polizia di Stato e, soprattutto, grazie ai video postati sui social dagli stessi protagonisti.