Giovanni Giammarva, presidente del Palermo, spiega il ricorso che faranno i rosanero dopo la finale col Frosinone. Queste le sue parole a Sky Sport: "Già abbiamo preparato la riserva, successivamente presenteremo ricorso. Un altro argomento che ci ha colpito è stato quanto detto da Longo, mettendo in dubbio i bilanci della società e questo è un argomento che non avrebbe mai dovuto trattare. Sentirsi dire una cosa del genere... Ognuno deve fare il proprio lavoro. Su questo poi farò io personalmente un ragionamento e potremmo adire per vie legali. La riserva? Non esponiamo gli argomenti adesso, lo faremo nelle sedi opportune. La riserva è contro l'omologa del risultato".