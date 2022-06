Il Palermo supera il Padova e torna in Serie B. Al termine della finale di ritorno dei playoff, il tecnico rosanero Silvio Baldini commenta: "Più che artefice sono il veicolo di un certo messaggio: nella vita, se uno ha fede le cose accadono. Quando mi hanno chiamato sapevo che sarebbe finita così. Ai ragazzi ho detto dovevano capire che l'allenamento è un mezzo per esprimere i loro sentimenti, come i monaci hanno la preghiera. Sapevo che era scritta pur avendo l'adrenalina sapendo che il diavolo può sempre fare un brutto scherzo, ma non avrei avuto paura. La cosa che mi fa piacere è vedere la gioia di un popolo: in 4 partite circa 150 mila persone allo stadio".



A Sky Sport, ha aggiunto: "Io non conto niente, sono come una goccia dell’oceano. Sono riuscito con la mia fede ad avere questa soddisfazione, a portare allo stadio 150mila persone. Stasera i miei giocatori quando torneranno a casa e abbracceranno la moglie saranno uomini migliori. Come festeggerò? Tornerò a casa e abbraccerò per 10 minuti mia moglie, non mi ha mai fatto sentire solo, lei c’è sempre stata, il merito di questa impresa è soprattutto suo, se oggi sono diventata una persona capace di ragionare in un certo modo".