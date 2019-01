Brutte notizie per il Palermo. Il cambio di proprietà ha portato a due sconfitte in entrambe le prime partite del 2019, ma il futuro sembra ancora più buio. Infatti la nuova società non ha ancora fornito le necessarie garanzie della solvibilità finanziaria.



Il Palermo rischia l'esclusione dal prossimo campionato. Gli attuali proprietari del club avrebbero dovuto completare la documentazione entro lo scorso 20 gennaio, ma la Figc potrebbe aspettare ancora fino al prossimo 16 febbraio, quando scadrà il termine per il pagamento degli stipendi e dei contributi di novembre e dicembre 2018. Se i soldi non arriveranno in tempo, ci sarà il deferimento e la conseguente mancata concessione della licenza per l’iscrizione al campionato 2019-2020.



Intanto Zamparini, agli arresti domiciliari, starebbe pensando di adire alle vie legali nei confronti di coloro ai quali ha ceduto la società. E Foschi avrebbe iniziato la ricerca di investitori per creare una cordata in grado rilevare presto il Palermo.



Ecco il comunicato ufficiale del club rosanero: "L’U.S. Città di Palermo smentisce categoricamente le notizie diffuse sulla stampa relative a un assetto di controllo e a organi sociali della società diversi da quelli già comunicati. Relativamente alle comunicazioni inviate alla Lega B sono state fornite, nei tempi previsti, la documentazione richiesta dei soci di riferimento e degli amministratori nonché le lettere di buon standing finanziario dei soci di riferimento".