Palermo, non è (solo) colpa di Mignani! Perchè gli hanno gridato Buffone?

No, non ci siamo. In tutti i sensi. Perchè (in tutta onestà)O meglio, che colpa ne ha il solo Mignani? L'ultimo arrivato. Se la squadra è stata sopravvalutata, se gli obiettivi sono stati disattesi, si vedrà alla fine. E non è solo colpa sua.C'è, girato al termine della partita tra Palermo e Ascoli. La gara è appena terminata, gli ospiti hanno raggiunto il pareggio in extremis e la delusione dei tifosi di casa è cocente, chiaro. Ma, diretto verso gli spogliatoi? Ovviamente, no.

Ci possono stare i fischi, ci mancherebbe. Ci possono stare i cori, ci mancherebbe. Ci può stare anche. Ma èche, nonostante il grado di difficoltà fosse lampante anche da fuori, ha comunque accettato di salire sulla barca... rispetto a qualcun altro che, declinando gentilmente l'invito da Viale del Fante, ha detto 'no grazie'.E adesso?, anche perchè la posizione finale in regular season è ancora sconosciuta. Sesti, settimi oppure ottavi. Può accadere ancora di tutto in. Con il Palermo e il Brescia di mezzo (oltre che la Samp): sembra essere tornati indietro di un anno.