Palermo, ecco il regalo per i tifosi: ogni tre pareggi, un borsone con la faccia di Corini!

...e alle prime dieci telefonate,, ma senza vittorie! Dovevamo trovare un modo per attirare la vostra attenzione, cari lettori. Anche perchè,. Cosa è cambiato dal post Corini? Che ora non si perde e si pareggia, direte voi. Ma: un punto o zero, la sostanza è quella.L'inversione di rotta tanto desiderata non è arrivata.(dunque, dodici punti a disposizione) bisogna guardare alla nona posizione di Pisa e Cittadella, distanti otto lunghezze. Calcoli alla mano, servirebbero due vittorie per non pensarci più.. Insomma, non proprio avversari che non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione: tra chi cerca punti salvezza e chi vuole sognare ancora almeno una partita in più da aggiungere al calendario.

Trecentosessanta minuti per. E se alla fine, come qualcuno lo aveva ribattezzato ai tempi di Bari, avrà avuto ragione oppure no., l'avversario contro cui i siciliani avevano ottenuto la prima vittoria in campionato. Una vita fa.