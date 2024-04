ad un passo dalla promozione diretta,chiamato a blindare la qualificazione Playoff. Anticipo di lusso nelladi, con l'incrocio al vertice tra rosanero ed emiliani.Al 'Barbera' la squadra di Fabio Pecchia può avvicinarsi sempre di più alla festa, che sancirebbe il ritorno in A degli emiliani dopo due stagioni. Quella di Mignani, invece, dopo aver perso contatto dal secondo posto adesso deve garantirsi il miglior piazzamento possibile nella poule promozione.Palermo-Parma si gioca venerdì 19 aprile 2024 allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo, con calcio d'inizio programmato per le ore 20:30.

Palermo-Parma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252), mentre per vederla su DAZN occorrerà scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile o in alternativa utilizzare console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.Palermo-Parma sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su cellulari e tablet, su NOW e utilizzando Sky Go.Mignani potrebbe confermare la difesa a 3 con Diakitè braccetto, dando fiducia a Buttaro (in goal a Cosenza) a tutta fascia sulla destra e lasciando Di Francesco libero di inventare alle spalle di Brunori e Mancuso. Bernabè rientra dalla squalifica e si riprende una maglia sulla trequarti del Parma, in cui Bonny guida l'attacco.

Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni; Buttaro, Gomes, Henderson, Lund; Di Francesco; Brunori, Mancuso. All. Mignani.Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Zagaritis; Cyprien, Hernani; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.