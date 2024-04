Palermo, pronto il nuovo centro sportivo 'City Football Academy': già investiti 50 milioni

e ha scelto di fare le cose in grande grazie alla proprietà araba del. L'impianto è stato realizzato tra le colline dia circa 20 chilometri dalla città e non lontano dall'aeroporto cittadino intitolato a Falcone e Borsellino. Il gruppo che fa capo allo sceicco Mansour bin Zayed, membro della famiglia regnante di Abu Dhabi, non ha badato a spese e ha realizzatoper dotare il club di strutture all'avanguardia nel loro genere.

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore l’impianto della Torretta, che sarà inaugurato domani, è costituito daidentici al terreno di gioco dello stadio Renzo Barbera per ottenere le stesse condizioni in allenamento e in partita. Oltre a questo è stato realizzato un main building con uffici, ristorante e sale riunioni e una club house con palestre, studi di fisioterapia e di recupero. Inizialmente sarà utilizzato esclusivamente dalla prima squadra, ma nei prossimi anni sarà ulteriormente ampliato per portare nello stesso posto anche le attività del settore giovanile e della squadra femminile.

L’investimento da parte della proprietà degli Emirati Arabi è stato, solo per l'Academy dima da quando il City Football Group ha scelto di acquistare il Palermo, nel corso dell'annata 2022 ha investitonel club siciliano. Per il progetto del centro sportivo il merito va però condiviso con(presidente e detentore del 5% delle quote del club) che dopo il salvataggio del Palermo Calcio dopo il fallimento aveva già avviato le pratiche per la realizzazione insieme e grazie anche al contributo simbolico di 65mila euro donati da, l’associazione di tifosi che detiene una piccola quota nel club.