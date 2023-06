Le due, straordinarie, stagioni disputate con il Palermo non sono passate di certo inosservate. Matteo Brunori ha rinnovato da poco con i rosanero ma è al centro di diverse proposte sul mercato. L’ultima, molto ricca, è arrivata dai qatarioti dell’Al Duhail. Al momento il bomber non è molto convinto di accettare ma dal Qatar non si arrendono.