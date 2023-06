Il Palermo è protagonista sul mercato di Serie B. Dopo Lucioni dal Frosinone via Lecce, è in arrivo un altro difensore centrale: Ceccaroni del Venezia. In attacco è quasi fatta per Mancuso dal Como via Monza.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club rosanero ha contattato Gyasi dello Spezia e Insigne del Frosinone. Sfida allo stesso Frosinone e al Parma per l'attaccante della Ternana, Partipilo, preferito a Tremolada e a Carlos Borges del Manchester City.