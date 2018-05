Roberto Stellone, allenatore del Palermo, parla a Sky Sport dopo lo 0-0 col Cesena: "E’ un pareggio deludente, volevamo vincere per mantenere la speranza accesa nell’ultima giornata. Oggi abbiamo fatto una buona gara, con tanti tiri in porta: il Cesena è venuto per il pareggio ed è riuscito a conquistarlo. Ripeto: sono soddisfatto della prestazione, ci è mancato solo l’1-0. Nella ripresa siamo un po’ calati fisicamente e dispiace non aver portato a casa i tre punti. Ora pensiamo a vincere contro la Salernitana per tenere il quarto posto e sperare in un miracolo dagli altri campi".



SU CORONADO - "Ha fatto una gara in cui è stato importante in diverse occasioni e sfortunato. Il rigore fallito può capitare, ma è un ragazzo che salta facilmente l’avversario, che si sacrifica tanto. Speriamo possa farci vincere le prossime partite, magari quelle decisive".