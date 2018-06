Roberto Stellone, allenatore del Palermo, parla prima della sfida contro il Frosinone a Sky Sport: ""Io qui sono venuto solo tre, quattro volte a vedere il Frosinone. Oggi sarà la prima volta che andrò in panchina in questo stadio fantastico. Cosa dico alla squadra? Non mi sono preparato discorsi. Basta guardarli in faccia e tutti sanno l'importanza della partita. A volte basta stare in silenzio e dare un'occhiata per capire quanto l'allenatore ha fiducia di questo gruppo".