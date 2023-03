Il rocambolesco 3-3 conquistato sabato dal Palermo in casa del Cittadella ha lasciato una pesante eredità ai rosanero.



Nel corso dell'incontro il bomber dei siciliani Matteo Brunori ha infatti accusato un dolore muscolare che l'ha costretto a chiedere il cambio già al termine del primo tempo. Gli esami a cui ieri è stato sottoposto il vicecapocannoniere di Serie B hanno evidenziato la presenza di una "distrazione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia destra".



Un guaio per fortuna meno grave di quanto inizialmente ipotizzato ma che difficilmente consentirà al bomber rosanero di essere in campo sabato contro il Modena. Più probabile, anche per non rischiare pesanti ricadute, che Brunori possa ritornare disponibile dopo la sosta per le nazionali.