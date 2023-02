Luca Toni, ex attaccante tra le altre del Palermo e della Nazionale italiana, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'attaccante rosanero Matteo Brunori:



"Ha dimostrato di non aver sentito il salto di categoria, può trascinare il Palermo. Lui e la squadra non erano partiti bene, ma sono andato a trovarlo in ritiro a Modena e da allora è cominciata la scalata. Deve finire alla grande questo campionato. Spero che gli venga concessa la possibilità di misurarsi anche in A".