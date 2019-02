Nessun ribaltone al Palermo, almeno per il momento. Il direttore sportivo Rino Foschi resta al suo posto, nonostante giusto l’altro ieri l’a.d. Facile avesse già pronta la lettera di licenziamento. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, anche il presidente Richardson, che aveva annunciato le proprie dimissioni, sembra ci stia ripensando. Parlare di fratture ricomposte non è il caso, le divergenze c’erano e restano, ma la proprietà garantisce per la salvezza del club.



Foschi ieri sera è tornato in città per stare accanto a Stellone e alla squadra, che intanto continua a lavorare in vista della sfida di lunedì sera col Foggia: una partita che con ogni probabilità vedrà il ritorno in campo di Aleesami. Riportare serenità nello spogliatoio sarà il compito dell’esperto manager, mentre Facile avrà quello (più arduo) di mettere a posto le cose con Lega e Figc, e di recuperare quei milioni di euro che gli inglesi almeno in parte avrebbero già dovuto versare, soldi necessari per arrivare al termine della stagione.