Come riporta oggi il Giornale di Sicilia, venerdì ci sarà un incontro tra Rino Foschi, presidente ad interim del Palermo, e Mauro Balata, presidente della Lega Serie B. Sarà discussa la situazione del club rosanero, provvisoriamente in mano a Daniela De Angeli (storica collaboratrice di Maurizio Zamparini) in attesa di trovare un acquirente solido e credibile.