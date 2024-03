Palermo-Venezia, formazioni ufficiali: Brunori contro Pohjanpalo, Corini senza Ranocchia

Il Palermo ospita alle 20.30 al Barbera il Venezia, per uno scontro promozione valido per la trentesima giornata di Serie B. Corini rinuncia a Ranocchia, non convocato, mentre in attacco con Brunori ci sono Di Francesco e Di Mariano. Dall'altra parte Vanoli risponde con la coppia Pohjanpalo-Pierini. Queste le formazioni ufficiali:



PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. All. Corini



VENEZIA (3-5-2): Joronen; Sverko, Idzes, Altare; Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli