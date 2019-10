Faranno discutere le parole di ​Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo, che si è sfogato ai microfoni di PalermoToday attaccando addirittura i cittadini del capoluogo siciliano: "Il Palermo non è stato certo rovinato da me, ma dai palermitani". E Zamparini rincara la dose: "Palermo ha sempre preteso tanto da me ma non ha mai dato nessun aiuto alla squadra. Sono stati loro a dare il colpo di grazia ai colori rosanero".