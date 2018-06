Ci ha provato fino all'ultimo, il Palermo, a centrare la Serie A. La finale playoff persa contro il Frosinone, il caldo post partita, il ricorso dopo il ko e le parole indignate contro Longo, reo di aver messo in dubbio i conti e il bilancio del club rosanero. E oggi, nei conti del club di Maurizio Zamparini, ci è entrata la Guardia di Finanza. Come scrive repubblica.it, sono stati sequestrati un milione e 100mila euro nei conti corrente del Palermo Calcio da parte della procura di Palermo.



Tutto nell'ambito dell'indagine per falso in bilancio, autoriciclaggio, riciclaggio sui conti della società siciliana nel triennio 2013-2016. Maurizio Zamparini tra gli indagati, ma non solo: il figlio, la segretaria e altri 5 professionisti legati al patron rosaneri. Nel registro degli indagati anche il presidente Giovanni Giammarva, accusato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza. Non c'è pace per il Palermo.