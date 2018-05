Maurizio Zamparini, patron del Palermo, parla dopo lo 0-0 col Cesena al sito ufficiale dei rosanero: "Dobbiamo andare a Salerno a vincere, è una partita importante perché potremmo avere ancora una chance di andare in Serie A in caso di vittoria del Foggia a Frosinone, come fatto con noi a Palermo, e pareggio del Parma a La Spezia. Si tratta, però, di sogni. Dobbiamo vincere per tenerci almeno il quarto posto e non andare al preliminare, giocando solo le semifinali e la finale andata e ritorno. Speriamo che la squadra ritrovi per quel periodo l’assetto giusto coi rientri giusti".