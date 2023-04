Fa male, malissimo. E tanto, tantissimo. La sconfitta di Venezia lascia uno strascico potente, in seno alla classifica ormai segnata e nella tifoseria, sempre più delusa da una squadra che aveva dato qualche incoraggiante segnale durante il torneo. Adesso, svanito.



E dire che i rosa avevano cercato, e trovato, il vantaggio: Brunori scatta sul filo del fuorigioco (rivisto al VAR) e mette a segno l'uno a zero. Ma nella più 'Tafazziana' delle situazioni (gli amanti di Mai Dire Gol ricorderanno) si fanno del male da soli, con un Pigliacelli a dir poco sfortunato - o poco concentrato - nel rinvio sbagliato, dal quale nasce l'uno a uno lagunare.



Di lì in poi, tolta la chance (clamorosa) per Soleri, fallita, poco. I padroni di casa acquisiscono consapevolezza dei propri mezzi e trovano il doppio, triplo e quadruplo (tolto anche quello al VAR) vantaggio. Uno scatto d'orgoglio mette i siciliani nelle condizioni di conquistare un rigore, realizzato da Tutino, ma il risultato persiste. Così come l'ombra di una sconfitta destinata a far parlare. Tanto, tantissimo.