Subisci il gol, ma hai la forza di reagire. Poi lo incassi di nuovo... ed è la fine. Potremmo sintetizzare così Parma-Palermo, al 'Tardini' va in scena uno scontro ad alta quota che regala nuovamente ai gialloblù la zona Playoff e lo toglie proprio ai rosanero, congedandoli al nono posto.



Complici alcune assenze importanti - una su tutte, chiaramente, Brunori - i siciliani dimostrano di prendere le misure col passare dei minuti. Appunto, reagendo grazie a Soleri dopo l'iniziale svantaggio ad opera di Benedyczak, ma con poco altro. Perchè l'esuberanza dei tanti tifosi giunti in Emilia (chapeau) è inversamente proporzionale al coraggio della truppa Corini. Bassi (tatticamente parlando) anche troppo, attaccando sporadicamente e con la tempra di chi pensa più a non prenderle che darle.



Difatti a prendere campo sono i padroni di casa, trascinati dal grande ex Franco Vazquez che sale in cattedra e costruisce l'azione sfociata nel definitivo 2-1 a firma Coulibaly: la complicità di Pigliacelli, nella circostanza, é più che evidente. Ma che non si dia la croce addosso ad un portiere che, il più delle volte, l'ha portata a casa la pagnotta. Eccome se l'ha portata...