Scherzi a parte, il ritorno del 'Komandante' ha risvegliato l'onda musicale di una città negli ultimi anni dormiente, in tema di spettacoli e grandi eventi. Un buon segnale questo senza dubbio, in uno scenario - il Renzo Barbera - assolutamente all'altezza. Da Vasco a Delio, da un protagonista della musica a uno del calcio, che pochi giorni addietro ha sfiorato l'impresa di riportare il Foggia in Serie B. Ma le finali a volte si perdono, lui e il Palermo (Coppa Italia docet) ne sanno qualcosa.



Tornando al campo, è tempo di mercato. Per l'esperto difensore Lucioni manca solo l'ufficialità, ha già svolto le visite mediche e presto sarà comunicato il suo arrivo. In mediana non è ancora da escludere la trattativa Maita dal Bari, anche se si è raffreddata rispetto alle scorse ore. In avanti, l'ipotesi del ritorno di La Gumina non ha stuzzicato particolarmente la piazza, che gradirebbe un vice Brunori più d'esperienza, ma mai dire mai. In porta, occhio a Leali.



Il Palermo ripartirà dal Trentino (9 luglio) e da Corini, ma di questo ne parleremo alla prossima puntata.