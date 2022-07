"Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli". Non sappiamo se Vittorio Alfieri avesse un legame più o meno stretto con Palermo, ai suoi tempi. Quel che sappiamo è che questa affermazione potrebbe trovare paternità anche in Matteo Brunori: lui si che ha voluto, e 'fortissimamente', il ritorno in Sicilia.



La sua stagione migliore - 29 gol e 5 assist in 47 presenze - lo ha proiettato tra le possibili rivelazioni di un campionato, la Serie B, che si preannuncia più competitivo che mai. La Juventus, proprietaria del suo cartellino, ha abbassato le pretese iniziali e si è accordata con il club rosa, già d'accordo con l'attaccante per un contratto fino a giugno 2026.



In Viale del Fante, intanto, è tempo di rinnovi e di sogni. Floriano resterà - per volontà sua e del tecnico Baldini - così come Accardi, Lancini, Marconi e Valente. Ai saluti Pelagotti, portiere della rinascita in D: tra i pali - sfumato Donnarumma, che ha rinnovato con il Padova - è vicino l'ex Trapani Pigliacelli. I sogni, invece, portano a Manchester: dopo l'amichevole di Rovetta del 21 luglio contro il Pisa, i rosanero dovrebbero dirigersi in Inghilterra per visitare le strutture del City di Guardiola. Niente male come estate...