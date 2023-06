Ma il nero sta meglio con il rosso o con il rosa? Una domanda che conosceva una risposta ben precisa per Silvio Berlusconi. L'ex Presidente del Milan, spentosi nelle scorse ore, aveva però salutato la poltrona rossonera nel 2017 proprio contro il Palermo, in quella che era stata la sua ultima partita da numero uno milanista.



Domenica 9 aprile 2017, a San Siro la gara termina ancor prima di iniziare: un perentorio 4-0 con la prima rete arrivata dopo appena sei giri d'orologio. Era il Milan dei Bacca e dei Pasalic, ma anche di quel Suso balzato agli onori della cronaca pochi giorni addietro per aver guidato il Siviglia alla conquista dell'Europa League, ai danni della Roma. In casa Palermo, invece, era notte fonda: da lì a poco i rosa avrebbero conosciuto la retrocessione in Serie B, salutando una Serie A mai più ritrovata successivamente.



DYBALA ROSSONERO - "Uno dei più grandi crucci di Berlusconi resterà Dybala. Ero disposto a darlo al Milan, ne avevamo parlato, mi avrebbe dato quaranta milioni cash. Se solo Galliani avesse convinto il procuratore di Paulo...". Firmato Maurizio Zamparini, in un'intervista di qualche anno addietro. Chissà se adesso ne riparleranno lassù di quella trattativa sfumata. Storia di un Cavaliere, che sognava di portare Maradona al Milan e che per poco, un numero 10 argentino in rossonero, non lo portava per davvero...