Nel titolo parliamo dei tecnici, giusto per racchiudere il tutto in pochi caratteri. Ma i complimenti, in questo caso, vanno fatti all'isolana più vicina - oggettivamente - alla promozione in Serie A: quel Cagliari che non più tardi di dodici mesi fa salutava la massima serie e che potrebbe riconquistarla agli spareggi, con il timoniere Claudio al comando.



Si arrende il Palermo, si arrende Eugenio. Lo fa con una prestazione che vede i rosanero trovare il vantaggio, farsi raggiungere e poi superare... un film già visto tante, troppe volte, in questa stagione. Segre mette a segno la quarta marcatura personale, poi Deiola (su una dormita difensiva in toto) e Lapadula, sempre più bomber di razza, ribaltano la situazione. Nel mezzo, la doppia ingenuità di Marconi che lascia i suoi in dieci e non ci sarà contro il Brescia.



Già, il Brescia. Per i lombardi sarà come una finale, a loro servirà un punto per ottenere aritmeticamente il pass per gli spareggi salvezza, mentre perdendo potrebbero salutare la Serie B in caso di risultati sfavorevoli dagli altri campi. I siciliani sono al momento ottavi, ma la lotta per le ultime posizioni di rilievo è super agguerrita e promette sorprese. Sarà una lunga serata, gli ospiti venderanno carissima la pelle.