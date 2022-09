Partiamo subito dalla unica nota positiva che c'è al momento: peggio di così, difficilmente può andare. Magra consolazione? Più utile rendersi conto che la burrasca prima o poi dovrà passare. Specie se, intanto, gli acquisti effettuati olieranno i meccanismi insieme all'allenatore (anche lui arrivato in corsa, meglio specificarlo).



Alla Reggina il risultato sta... stretto, è il caso di dirlo. Un ko meritato quello del 'Granillo' per il Palermo, che ci ha capito poco o nulla della sfida contro Inzaghi. Certo è che dire "era meglio prima con Baldini" (detto anche da stimati addetti ai lavori, eh) fa capire il momento attuale. Chiaro, si tratta di una provocazione, ma rende in un certo senso l'idea: l'amalgama raggiunta dal vecchio gruppo aveva raggiunto un livello tale che nascondeva le (tante) falle qualitative. Però, diciamolo con sincerità, quanto sarebbe durato il magic moment in questa Serie B? Alla fine conta la qualità.



Insomma, servirà ancora tempo. Non si sa bene quanto ma immaginiamo non poco. E se anche Corini si esprime così "C’è tanto lavoro da fare, dobbiamo riequilibrare la condizione atletica di tanti ragazzi che vengono da posti diversi" vuol dire che la soluzione non è dietro l'angolo. Ma intanto, venerdì arriva il Genoa. Magie del calendario...