E poi, a Santo Stefano, arriva il brodino.. Possiamo definire più o meno così il pareggio del 'Rigamonti', con i rosa bravi a non uscire subito di pista dopo lo svantaggio e rimettere in equilibrio il risultato, fino all'Indubbiamente,. Bissa la rete al Cagliari ed insacca con un'incursione in area piccola: intelligente, con senso tattico della posizione e forza fisica. Tre ingredienti per eleggerlo 'MVP' senza dubbio. Bene, inoltre, il ritorno in campo di: se a gennaio non lascerà la Sicilia, potrà tornare utile eccome.Questa volta èad andare giù in pagella. Si, nel primo tempo è ancora provvidenziale come accaduto tante volte in questo campionato, ma in occasione della rete del provvisorio vantaggio bresciano tiene aperte le gambe e si fa beffare da Galazzi. Insieme a lui, deludonoVentiquattro punti in diciannove giornate dicono che. "Una stagione di assestamento" come più volte spiegato da Corini, Mirri e compagnia cantante, prevede un cammino tra alti e bassi. Tuttavia,di sicuro. Gennaio sarà importante per tanti aspetti, per capire che fine hanno fatto alcuni (Soleri è sparito) e se ne potranno arrivare di altri. Preferibilmente, pronti.E allora, cari tifosi, arrivederci al 2023: con il rosa del salmone e il nero del caviale, buone feste a tutti!