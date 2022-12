Genoa, Parma... Cagliari. Le big (o presunte tali) della Serie B si fermano al 'Barbera', anche Liverani deve arrendersi. Nonostante un ottimo inizio degli ospiti il Palermo vince, pur soffrendo terribilmente negli ultimi scampoli di gara, ma vince. E la porta a casa.



BRUNORI - Il solito, rieccolo, ha pure imparato a calciare i rigori in questi giorni. Scherzi a parte, il numero 9 rosanero festeggia nel migliore dei modi la 'chiamata' in Nazionale per lo stage di questa settimana a Coverciano: l'aria azzurra lo ha caricato per bene, migliore notizia sotto l'albero non poteva esserci. Prova positiva di Segre e Stulac, così come Gomes e... Pigliacelli. Ancora una volta il portiere ci mette del suo e salva il risultato, per quello che sarebbe stato un pareggio beffa.



Questo campionato piuttosto equilibrato dimostra che non perdere aiuta a restare 'a galla', senza sprofondare in una classifica compatta dall'alto al basso. Per questo, i quattro risultati utili stanno aiutando eccome Corini a mantenere una panchina che - ad un certo punto della stagione - sembrava completamente andata. Adesso c'è l'ultimo scoglio del 2022, si vola a Brescia per Santo Stefano prima di tre settimane di sosta. Per non farsi andare il panettone di traverso.