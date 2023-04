Continuando così, basterà pareggiarne altre due o tre per portare a casa l'obiettivo stagionale. "Manteniamo la categoria" é stato il leit motiv da inizio campionato in poi, dall'alta dirigenza all'ultimo dei magazzinieri, passando per staff tecnico e calciatori. E l'opera risulta quasi compiuta.



Perchè mai, allora, i tifosi insistono sul tema "stagione buttata"? Perchè mai, allora, al termine della gara di ieri sono piovuti fischi da più parti dell'impianto? Perchè mai, allora, criticare un tecnico che ha preso in corsa una squadra non sua e la sta portando in salvo?



Tanti gli interrogativi senza risposta, allora. A Corini si può forse mandare la neanche tanto velata accusa di essere un tantino difensivista? Forse si. Ma di fronte ad un campionato dalle mille insidie, con la zona calda distante soltanto sette punti lì dietro, non è probabilmente la cosa più saggia da fare?