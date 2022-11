"Sabato arriva il Parma al Barbera, e la parola serenità dovrà fare rima con continuità. Per semplicità". Ci eravamo lasciati così la scorsa settimana, e continuità è stata.



Importante, importantissima la vittoria ottenuta dai rosanero. Ma anche sofferta, soffertissima. Considerate le tante assenze tra gli ospiti, assume una valenza ancora più notevole aver fermato una delle favorite per la promozione in Serie A, rosa alla mano. Una sorta di copia-incolla della partita interna contro il Genoa, anche in quel caso terminata per uno a zero.



Confermata in blocco la squadra che si era imposta a Modena, l'Emilia porta bene a Corini. Si intravedono passi in avanti, sia sul piano della condizione che della convinzione. Una settimana dopo, ancora Pigliacelli sugli scudi, bravo a fermare Sohm nel finale del primo tempo. E poi, impossibile non premiare Marconi, il match winner: prestazione generosa la sua, quasi perfetta.



Adesso lo scontro diretto in trasferta a Cosenza, per incamerare altri punti e lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi. E poi, chissà.