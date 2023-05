Il Palermo vince contro lo Spal, non accadeva dal 17 marzo contro il Modena. Evidentemente l'aria che arriva dall'Emilia Romagna offre qualcosa in più ai rosanero, che i tre punti li portano a casa: non senza fatica però, con il suspense nel finale di una gara condotta prima e sofferta poi. Chi lotta per non retrocedere non può più raggiungere gli uomini di Corini, da ieri salvi.



Brunori mette a segno la sua sedicesima marcatura nel torneo, a digiuno da tre gare: prima provoca l'autorete spallina esultando con tanta rabbia, poi il gol lo trova davvero e si lascia andare ad un altro urlo sotto la Curva Nord. Dopo urla ancora, ma dentro: lo ha lanciato dopo l'ammonizione che gli farà saltare la delicata trasferta di Cagliari. Un'assenza pesantissima, altroché.



Curioso adesso vedere la risposta della squadra, dopo l'aritmetica conquista di un altro anno in Serie B. Giocheranno più sciolti e con meno tensione? Ascolteranno gli altri risultati sognando qualcosa di inimmaginabile? Lo scopriremo sabato, alla Unipol Domus Arena, a casa di una vecchia conoscenza: Claudio Ranieri.