In fondo, è giusto così. Ha senso alimentare sogni di gloria quando la realtà è ben altra? Ha senso sperare in qualcosa di più grande, evidentemente, di te? Ha senso crederci se poi non dimostri di valerlo? L'illusione fa sentir meglio, è vero. Ma in fondo, proprio bene, forse non fa.



Il Palermo, nei fatti, non sta dimostrando di valere i piani alti della classifica. Non lo stanno dimostrando i calciatori, che le occasioni che creano - o che si ritrovano tra i piedi, per un modo o per un altro - ma non le sfruttano. E soprattutto, non lo sta dimostrando Corini, nel bel mezzo di un turbinio di pensieri e in globale confusione. I tifosi non fanno altro che chiedere il suo esonero, e alcune scelte a gara in corso (Verre fuori, per esempio) non giocano a suo favore.



Sbagliato soffermarsi sul VAR dei minuti di recupero, anzi. Immaginatevi fosse accaduto al contrario, con un gol del Benevento irregolare. La tecnologia aiuta il regolare svolgimento delle partite, sempre meglio averla a disposizione. La domanda è: con quel gol, il Palermo avrebbe vinto una partita dominata? Avrebbe meritato la vittoria? Chiaro che no. E allora, meglio pensare a chi c'è dietro, che si avvicina sempre più pericolosamente, rispetto ad altro. A Como, nel lunedì dei lavoratori, l'insidia è dietro l'angolo.