"Ma quando finisce questo campionato?". Questo, più o meno, è il pensiero dei tifosi rosa, stufi di prestazioni a metà e decisamente incolori. Il Palermo, come più volte capitato in stagione, il vantaggio lo trova... ma poi si spegne, inesorabile.



Subisce il gol e si rintana in area, poi pensa più a non prenderle ed ottenere il punticino. Utile per la salvezza, ancora aritmeticamente non conquistata però. A Como è la squadra di casa a crederci di più e sfiorare in più circostanze la vittoria, mentre la classifica vede la squadra di Corini fare capolino dal lato destro, quello che pensa più a non sprofondare in basso che altro.



Tre partite al termine del campionato, poi verrà il tempo delle riflessioni e dei "sarà". Sarà il caso di proseguire con questa guida tecnica? Sarà il caso di intervenire pesantemente sul mercato? Sarà il caso di mantenere l'ossatura di quest'anno? Intanto, parola al campo e alla Spal, infuocata prossima avversaria in cerca di punti salvezza. In quella che, conti alla mano, sarà per gli ospiti un'ultima spiaggia: giocare a Palermo, in questo caso, ha il sapore non delle arancine... ma del "cacio sui maccheroni".